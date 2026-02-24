A morte da freira Nadia Gavasnki, de 82 anos, é investigada pela Polícia Civil do Paraná. Ela foi encontrada sem vida no último sábado (21), após a invasão de um homem ao convento onde morava. O suspeito foi preso em flagrante e confessou o crime, segundo a polícia.

O caso ocorreu no convento Irmãs Servas de Maria Imaculada, em Ivaí, na região dos Campos Gerais. De acordo com as investigações, o homem pulou o muro do local por volta das 13h30. Após ser questionado pela religiosa sobre o que fazia ali, teria empurrado a vítima e, em seguida, a asfixiado.