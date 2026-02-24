O ator Moisés Trindade, de 33 anos, foi assassinado a tiros na noite de segunda-feira (23). O crime foi presenciado por dois filhos da vítima e pelos pais dele. Os suspeitos fugiram e, até a última atualização do caso, ninguém havia sido preso.

O homicídio ocorreu por volta das 19h, no bairro da Calçada, em Salvador, nas proximidades do Plano Inclinado. Segundo informações iniciais, o ator estava na Travessa Bartholomeu quando foi surpreendido por dois homens que chegaram em uma motocicleta. Após os disparos, a dupla deixou o local.