O ator Moisés Trindade, de 33 anos, foi assassinado a tiros na noite de segunda-feira (23). O crime foi presenciado por dois filhos da vítima e pelos pais dele. Os suspeitos fugiram e, até a última atualização do caso, ninguém havia sido preso.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O homicídio ocorreu por volta das 19h, no bairro da Calçada, em Salvador, nas proximidades do Plano Inclinado. Segundo informações iniciais, o ator estava na Travessa Bartholomeu quando foi surpreendido por dois homens que chegaram em uma motocicleta. Após os disparos, a dupla deixou o local.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas Moisés já estava sem vida quando o socorro chegou.
Nas redes sociais, ele se apresentava como integrante dos grupos “Fatos de Favela” e “Pé no Chão”, que reúnem mais de 15 mil seguidores. As páginas produzem conteúdos voltados ao cotidiano das comunidades e defendem a conscientização contra a criminalidade.
Além da atuação artística, Moisés era proprietário de um bar inaugurado em dezembro do ano passado.
O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios, que apura a autoria e a motivação do crime.