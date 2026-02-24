O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu, nesta terça-feira (24), alerta de “grande perigo” por causa do acumulado de chuva que atinge 607 municípios das regiões Sudeste, Sul e Nordeste. O aviso vale até as 23h59 de sexta-feira (27) e indica risco elevado de transtornos provocados por precipitações intensas.

De acordo com o órgão, os volumes podem ultrapassar 60 milímetros por hora ou chegar a mais de 100 milímetros por dia, cenário que aumenta a possibilidade de ocorrências graves. Estão sob alerta áreas de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Paraná, além de todo o território do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.