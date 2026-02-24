O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu, nesta terça-feira (24), alerta de “grande perigo” por causa do acumulado de chuva que atinge 607 municípios das regiões Sudeste, Sul e Nordeste. O aviso vale até as 23h59 de sexta-feira (27) e indica risco elevado de transtornos provocados por precipitações intensas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o órgão, os volumes podem ultrapassar 60 milímetros por hora ou chegar a mais de 100 milímetros por dia, cenário que aumenta a possibilidade de ocorrências graves. Estão sob alerta áreas de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Paraná, além de todo o território do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.
O instituto adverte para a chance de alagamentos expressivos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas, sobretudo em cidades com histórico de áreas consideradas vulneráveis.
Em Minas Gerais, o aviso abrange regiões como Sul e Sudoeste, Vale do Rio Doce, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Oeste e Vale do Mucuri. No Espírito Santo, o alerta inclui as áreas Central, Sul, Noroeste e o Litoral Norte.
No eixo Rio-São Paulo, estão na lista o Sul Fluminense, Vale do Paraíba, Noroeste Fluminense, Baixadas, Centro Fluminense, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Norte Fluminense, Litoral Sul paulista e a Região Metropolitana de São Paulo. Já no Nordeste e no Sul do país, o aviso contempla o Sul da Bahia e a Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná.
Como medida preventiva, o Inmet orienta que moradores desliguem aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, fiquem atentos a sinais de movimentação em encostas e busquem abrigo em locais seguros. Em caso de inundação, a recomendação é proteger objetos pessoais, colocando-os em sacos plásticos para evitar perdas.
A população pode obter mais informações e acionar ajuda por meio da Defesa Civil, pelo telefone 199, e do Corpo de Bombeiros, pelo número 193.