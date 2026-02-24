Terezinha de Jesus Gonçalves de Oliveira morreu aos 81 anos na última sexta-feira (20), em Jacareí. E o sepultamento acontecue no sábado (21) à tarde, no Cemitério Campo da Saudade, no bairro Avareí.
Sempre muito querida e com muitos amigos, Dona Terezinha deixará saudades. Assim, nas redes sociais, muita gente prestou homenagens.
Andressa Rodrigues deixou um texto grande e cheio de sentimentos. "Dona Terezinha uma senhora de olhar tranquilo, voz calma sempre sorrindo, sentiremos sua falta. Principalmente quando passar na frente da sua janela e escutar sua voz suave falando que minha bebê está cada dia maior! Descansa em paz Dona Terezinha. A família que fica meus sentimentos que Deus nesse momento de extrema dor conforte o coração de vcs. Contem com nossas orações", disse.
Naldeiane Galindo também lamentou bastante a perda da amiga. "Oh minha querida amiga, você se foi e eu não soube a tempo pra me despedir de vc,descanse em paz, foi uma honra ter você como minha amiga, meus sentimentos a toda família".