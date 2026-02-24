Terezinha de Jesus Gonçalves de Oliveira morreu aos 81 anos na última sexta-feira (20), em Jacareí. E o sepultamento acontecue no sábado (21) à tarde, no Cemitério Campo da Saudade, no bairro Avareí.

Sempre muito querida e com muitos amigos, Dona Terezinha deixará saudades. Assim, nas redes sociais, muita gente prestou homenagens.