LUTO

Adeus dona Elizabeth, aos 85 anos, no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Elizabeth de Oliveira Saurer Dalboni
Elizabeth de Oliveira Saurer Dalboni

Elizabeth de Oliveira Saurer Dalboni morreu aos 85 anos neste último sábado (21), em Jacareí. A cerimônia de despedida aconteceu no domingo, no Crematório Campo das Oliveiras, na mesma cidade, no início da tarde.

Muito querida, dona Elizabeth deixará um vazio entre parentes e amigos. Por outro lado, também deixa boas lembranças.

Nas redes sociais, diversos amigos tentaram confortar os familiares neste momento difícil. Foi o caso de Silvana Oliveira Moreira. "Meus sentimentos a família descanse em paz dona Elizabeth", escreveu.

Isabel Souza também lamentou e desejou força a todos. "Meus sentimentos aos familiares que Deus conforte os corações de todos", afirmou.

