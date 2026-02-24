Elizabeth de Oliveira Saurer Dalboni morreu aos 85 anos neste último sábado (21), em Jacareí. A cerimônia de despedida aconteceu no domingo, no Crematório Campo das Oliveiras, na mesma cidade, no início da tarde.
Muito querida, dona Elizabeth deixará um vazio entre parentes e amigos. Por outro lado, também deixa boas lembranças.
Nas redes sociais, diversos amigos tentaram confortar os familiares neste momento difícil. Foi o caso de Silvana Oliveira Moreira. "Meus sentimentos a família descanse em paz dona Elizabeth", escreveu.
Isabel Souza também lamentou e desejou força a todos. "Meus sentimentos aos familiares que Deus conforte os corações de todos", afirmou.