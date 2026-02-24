Noêmia Araújo Melquíades morreu aos 86 anos nesta última segunda-feira (23), em Jacareí. Ela foi sepultada no mesmo dia, no Cemitério Municipal de Santa Branca.

Muito querida, dona Noêmia aproveitou bastante a vida e deixou muitas lições. Até por conta disso, nas redes sociais, as lembranças foram muitas.