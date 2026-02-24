24 de fevereiro de 2026
LUTO

'Minha mamãe querida', adeus dona Noêmia, aos 86 anos, no Vale

Por Da Redação | Santa Branca
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Noêmia Araújo Melquíades
Noêmia Araújo Melquíades

Noêmia Araújo Melquíades morreu aos 86 anos nesta última segunda-feira (23), em Jacareí. Ela foi sepultada no mesmo dia, no Cemitério Municipal de Santa Branca.

Muito querida, dona Noêmia aproveitou bastante a vida e deixou muitas lições. Até por conta disso, nas redes sociais, as lembranças foram muitas.

O filho Luiz Antonio Melquíades fez uma homenagem. "Minha mamãe querida, combateu o bom combate, te amarei eternamente. Até breve, mamãe", escreveu.

Ivonete Matos desejou forças aos familiares. "Meus sentimentos aos familiares que o Espírito Santo conforte a todos nesse momento enlutado", disse.

