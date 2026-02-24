Sabesp

A Sabesp anunciou nessa terça-feira (24) que "está concluindo uma etapa importante de um conjunto de obras em Taubaté e Tremembé, com investimento superior a R$ 17 milhões, voltado a ampliar a segurança hídrica e tornar o sistema de abastecimento mais moderno e eficiente".

Interligação

"Nesta semana, nas noites de quarta e quinta-feira (25 e 26) e também nos dias 4 e 5 de março, estão previstas as interligações da adutora ao novo reservatório do Jardim Baronesa. A estrutura terá capacidade para armazenar 2 milhões de litros de água tratada e reforçará o abastecimento para a região sul em Taubaté, beneficiando bairros como Baronesa, Jardim Paulista e Barreiro", afirmou a empresa.