Sabesp
A Sabesp anunciou nessa terça-feira (24) que "está concluindo uma etapa importante de um conjunto de obras em Taubaté e Tremembé, com investimento superior a R$ 17 milhões, voltado a ampliar a segurança hídrica e tornar o sistema de abastecimento mais moderno e eficiente".
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Interligação
"Nesta semana, nas noites de quarta e quinta-feira (25 e 26) e também nos dias 4 e 5 de março, estão previstas as interligações da adutora ao novo reservatório do Jardim Baronesa. A estrutura terá capacidade para armazenar 2 milhões de litros de água tratada e reforçará o abastecimento para a região sul em Taubaté, beneficiando bairros como Baronesa, Jardim Paulista e Barreiro", afirmou a empresa.
Interrupções
Segundo a Sabesp, "para a execução segura dos serviços, serão necessárias interrupções programadas no abastecimento em áreas específicas, sempre das 22h às 3h do dia seguinte. A previsão é que não haja impactos significativos no fornecimento, mas a companhia orienta o uso consciente da água durante os períodos de trabalho".
Operação
"Após a conclusão das interligações e dos testes operacionais, o novo reservatório deverá entrar em operação ainda em março. Além do reservatório, a Sabesp avança na implantação de mais de 18 quilômetros de novas tubulações — extensão equivalente à distância entre Taubaté e Caçapava — e na instalação de adutoras nos bairros Jabuticabeiras e Volks, em Taubaté, e Maracaibo, em Tremembé", afirmou a empresa.