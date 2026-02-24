Requerimentos

Aproveitando o fato de ter maioria na Câmara de Taubaté, a base aliada ao governo Sérgio Victor (Novo) conseguiu rejeitar nessa terça-feira (24) um total de 36 requerimentos da oposição que cobravam informações da Prefeitura e de outros órgãos da administração municipal.

Governistas

Atualmente, a base aliada é composta por 11 vereadores: Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Boanerge dos Santos (União Brasil), Dentinho (PP), Edson Oliveira (PSD), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo), Richardson da Padaria (União), Bobi (PRD) e Zelinda Pastora (PRD). Alberto e Boanerge não estavam na sessão durante a votação dos requerimentos. Richardson, que é o presidente, não votou.