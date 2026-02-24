25 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DU CAMPUSANO

Jacareí encara o Araçatuba e tenta se manter no G-8

Por Marcos Eduardo Carvalho | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação Jacareí
Jacareí encara o Araçatuba e tenta se manter no G-8
Jacareí encara o Araçatuba e tenta se manter no G-8

O Jacareí recebe o Araçatuba na tarde desta quarta-feira (25), a partir das 15h, no estádio Du Campusano, em Jacareí, pela sexta rodada da Série A-4 do Campeonato Paulista de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Esta é a primeira vez que o time da região começa uma rodada dentro da zona de classificação. No momento, está em oitavo lugar, fechando o G-8, com 7 pontos ganhos.

Na rodada passada, o Jacaré do Vale, comandado pelo técnico Augusto Ambrogi, venceu o Nacional por 1 a 0, em São Paulo no segundo triunfo da equipe na temporada 2026.

Mas, o curioso é que as duas vitórias conquistadas até agora foram fora de casa. Diante da torcida, o Jacareí ainda não venceu e sequer balançou as redes. No último jogo como mandante, ficou no empate por 0 a 0 com o São Caetano, há dez dias.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários