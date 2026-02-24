O Jacareí recebe o Araçatuba na tarde desta quarta-feira (25), a partir das 15h, no estádio Du Campusano, em Jacareí, pela sexta rodada da Série A-4 do Campeonato Paulista de 2026.

Esta é a primeira vez que o time da região começa uma rodada dentro da zona de classificação. No momento, está em oitavo lugar, fechando o G-8, com 7 pontos ganhos.