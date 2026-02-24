O Jacareí recebe o Araçatuba na tarde desta quarta-feira (25), a partir das 15h, no estádio Du Campusano, em Jacareí, pela sexta rodada da Série A-4 do Campeonato Paulista de 2026.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Esta é a primeira vez que o time da região começa uma rodada dentro da zona de classificação. No momento, está em oitavo lugar, fechando o G-8, com 7 pontos ganhos.
Na rodada passada, o Jacaré do Vale, comandado pelo técnico Augusto Ambrogi, venceu o Nacional por 1 a 0, em São Paulo no segundo triunfo da equipe na temporada 2026.
Mas, o curioso é que as duas vitórias conquistadas até agora foram fora de casa. Diante da torcida, o Jacareí ainda não venceu e sequer balançou as redes. No último jogo como mandante, ficou no empate por 0 a 0 com o São Caetano, há dez dias.