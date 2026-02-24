O Taubaté entra em campo na noite desta quarta-feira (25), a partir das 20h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela 13ª rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista. E, antepenúltimo jogo desta fase, busca a primeira vitória como mandante.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Isso porque, até agora, os dois triunfos do Taubaté na temporada foram fora de casa. Após os 2 a 1 sobre o Votuporanguense, há 10 dias, agora conseguiu uma improvável vitória por 3 a 2 sobre o favorito Água Santa, em Diadema, na tarde do último sábado (21).