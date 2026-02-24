O Taubaté entra em campo na noite desta quarta-feira (25), a partir das 20h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela 13ª rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista. E, antepenúltimo jogo desta fase, busca a primeira vitória como mandante.
Isso porque, até agora, os dois triunfos do Taubaté na temporada foram fora de casa. Após os 2 a 1 sobre o Votuporanguense, há 10 dias, agora conseguiu uma improvável vitória por 3 a 2 sobre o favorito Água Santa, em Diadema, na tarde do último sábado (21).
Com 12 pontos, o Burro da Central se manteve fora da zona de rebaixamento e ainda subiu para o 12º lugar. No entanto, a situação ainda está longe de ser confortável, já que uma derrota e até um empate logo mais podem recolocar o time da região na zona de degola.
Mas, se vencer o primeiro jogo em casa, fica ainda mais longe da degola e, melhor que isso, passa até a sonhar com a classificação, antes tão distante. No momento, tem quatro pontos a menos que o Osasco Sporting, que fecha o G-8.
Já o Nhô Quim, com 18 pontos, está em sexto lugar e vem de triunfo em casa por 1 a 0 sobre a Inter de Limeira. Caso vença em Taubaté, ficará perto da vaga. Para o treinador taubateano, a vitória fora de casa foi essencial para a sequência da temporada.
“Vir de vitória fora de casa dá uma força maior. Precisamos de mais uma vitória ao menos para sair da zona de baixo e, quem sabe, ainda brigar por classificação. São quatro jogos sem perder, dos cinco no meu comando e, considerando o momento do campeonato, se não tivesse começado tão mal, estaríamos brigando no G4. Mas não dá para chorar, já foi, aconteceu”, afirmou.
Agora, Fahel quer a primeira vitória do Burrão diante da torcida na temporada. “Depois de dois jogos em Taubaté, quando tínhamos na conta conquistar seis pontos e somamos dois, nos sentimos na obrigação de vencer fora para tentar escapar o mais rápido possível da parte de baixo. Fomos com esse pensamento encarar o Água Santa e conseguimos criar inúmeras chances, poderíamos ter feito quatro ou até cinco gols. Estamos fora da zona de rebaixamento, mas bem próximo dela ainda. Agora é vencer e nos afastar de vez”, disse.
Ficha técnica
Taubaté
Adílson Junior; Mika, Luizão, Breno e Ítalo; Wesley Fraga, Rodrigo Gaia, Bernardo Rosa e Maranhão; Romarinho e Macário. Técnico: Fahel Junior
XV de Piracicaba
Filipe Costa; Marlon, Almir Luan, Balardin e João Victor; Gustavo Hebling, Carlos Manuel, Serginho e Leo Santos; David Ribeiro e Paulo Marcelo (Mauricio Oliveira). Técnico: Fernando Marchiori
Árbitro: Rodrigo Fernandes Junior. Local: estádio Joaquinzão, em Taubaté. Data: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. Horário: 20h