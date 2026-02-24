O São José poderá garantir matematicamente a classificação para a segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026 nesta quarta-feira (26), quando recebe o líder Ituano, a partir das 20h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Esse jogo vale pela 13ª e antepenúltima rodada da primeira fase da competição estadual.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com 8 jogos sem perder e ainda invicto sob comando do técnico Jorge Castilho, o time da região tem 21 pontos e começa a rodada em quarto lugar. Se vencer logo mais, irá se garantir matematicamente na segunda fase do torneio. E até mesmo com um empate, poderá se garantir, dependendo as outras combinações.
Na rodada anterior, fora de casa, a Águia do Vale venceu o Santo André por 3 a 0 e confirmou a boa fase. No entanto, em casa, o último resultado foi o empate por 1 a 1 com a Ferroviária na quarta-feira anterior, outra equipe da parte de cima da tabela.
Aliás, no jogo de jogo mais, o São José não terá facilidades, já que o Ituano lidera com 27 pontos, perdeu apenas uma vez no campeonato e, como visitante, também ainda está invicto.
Com os bons resultados recentes, a diretoria da Águia do Vale espera cerca de 5.000 torcedores logo mais para empurrar o time. A última derrota do São José no campeonato aconteceu no dia 21 de janeiro, quando levou 2 a 1 fora de casa para o Osasco Sporting.
Ficha técnica
São José
Gabriel Affonso (ou João Lucas); Matheus Rocha, João Ramos, Euller e Carlos Henrique; Luis Otávio, Thomaz Carvalho e Alan Stence; Rodrigo Carioca, Clessione e Rikelmi. Técnico: Jorge Castilho
Ituano
Wingert; Thassio, Carlão, Mancini e GW; Tiaguinho, Martã e Xavier; Neto Berola, Mezenga e Stefanello. Técnico: Mazoja Junior
Árbitro: Fagson Junior dos Santos Silva. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: 25 de fevereiro de 2026. Horário: 20h