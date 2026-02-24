O São José poderá garantir matematicamente a classificação para a segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026 nesta quarta-feira (26), quando recebe o líder Ituano, a partir das 20h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Esse jogo vale pela 13ª e antepenúltima rodada da primeira fase da competição estadual.

Com 8 jogos sem perder e ainda invicto sob comando do técnico Jorge Castilho, o time da região tem 21 pontos e começa a rodada em quarto lugar. Se vencer logo mais, irá se garantir matematicamente na segunda fase do torneio. E até mesmo com um empate, poderá se garantir, dependendo as outras combinações.