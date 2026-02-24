A Embraer apresentou nesta terça-feira (24) a nova geração de jatos Praetor 600E e Praetor 500E, a primeira evolução da família Praetor. Ambos as aeronaves trazem cabines totalmente redesenhadas, que transformam a experiência do passageiro, otimizando especialmente voos de longo alcance. A Embraer disse que os novos jatos representam a nova era da aviação executiva, maximizando a produtividade em voo, com maior conectividade e melhor desempenho.

O Praetor 600E traz uma tecnologia inédita no setor com a Smart Window™, tela touchscreen de 42 polegadas em OLED 4K, recurso opcional que introduz um novo patamar de funcionalidade e produtividade.