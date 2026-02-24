24 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
HOMICÍDIO

Homem morre no Vale após ser golpeado com espeto de churrasco

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Crime ocorreu em Lorena e será investigado pela Polícia Civil
Crime ocorreu em Lorena e será investigado pela Polícia Civil

Um homem de 58 anos, identificado como Antonio Benedito da Silva, foi morto na madrugada desta terça-feira (24) após ser atingido com golpes de espeto de churrasco. O crime ocorreu em Lorena e será investigado pela Polícia Civil. 

Segundo o boletim de ocorrência, ele foi encontrado já sem vida por volta de 0h30, em uma residência na rua Moacir Margarido Lacerda, no bairro Jardim Novo Horizonte.

De acordo com o registro policial, o crime ocorreu durante uma discussão dentro da própria casa da vítima. O suspeito teria desferido vários golpes com o espeto de churrasco e fugido em seguida.

O caso foi registrado como homicídio qualificado, com agravantes de motivo fútil e emboscada. A Polícia Civil realiza diligências para identificar e localizar o autor do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

