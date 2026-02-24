Um homem de 58 anos, identificado como Antonio Benedito da Silva, foi morto na madrugada desta terça-feira (24) após ser atingido com golpes de espeto de churrasco. O crime ocorreu em Lorena e será investigado pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, ele foi encontrado já sem vida por volta de 0h30, em uma residência na rua Moacir Margarido Lacerda, no bairro Jardim Novo Horizonte.