Um homem de 58 anos, identificado como Antonio Benedito da Silva, foi morto na madrugada desta terça-feira (24) após ser atingido com golpes de espeto de churrasco. O crime ocorreu em Lorena e será investigado pela Polícia Civil.
Segundo o boletim de ocorrência, ele foi encontrado já sem vida por volta de 0h30, em uma residência na rua Moacir Margarido Lacerda, no bairro Jardim Novo Horizonte.
De acordo com o registro policial, o crime ocorreu durante uma discussão dentro da própria casa da vítima. O suspeito teria desferido vários golpes com o espeto de churrasco e fugido em seguida.
O caso foi registrado como homicídio qualificado, com agravantes de motivo fútil e emboscada. A Polícia Civil realiza diligências para identificar e localizar o autor do crime. Até o momento, ninguém foi preso.