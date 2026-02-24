Após a reclamação dos moradores, que criticavam o estado de completo abandono, a prefeitura revitalizou a área de lazer infantil da praça 1º de Maio, no bairro Novo Horizonte, na zona leste de São José dos Campos. A reforma do parque foi concluída no início de fevereiro de 2026.

Do Abandono à Revitalização

A situação era de risco iminente. Em denúncias enviadas a OVALE, mães relatavam o medo de quedas devido aos escorregadores sem proteção e brinquedos de madeira com bases apodrecidas e rachaduras.

O descaso com o parquinho durante as férias escolares era a principal indignação da comunidade.