Parquinho 'detonado' é revitalizado no Novo Horizonte, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
OVALE
Parquinho infantil da praça 1º de Maio
Parquinho infantil da praça 1º de Maio

Após a reclamação dos moradores, que criticavam o estado de completo abandono, a prefeitura revitalizou a área de lazer infantil da praça 1º de Maio, no bairro Novo Horizonte, na zona leste de São José dos Campos. A reforma do parque foi concluída no início de fevereiro de 2026.

Do Abandono à Revitalização

A situação era de risco iminente. Em denúncias enviadas a OVALE, mães relatavam o medo de quedas devido aos escorregadores sem proteção e brinquedos de madeira com bases apodrecidas e rachaduras.

 O descaso com o parquinho durante as férias escolares era a principal indignação da comunidade.

Comunidade Atendida

A Prefeitura de São José dos Campos realizou as reformas com a recuperação e pintura dos brinquedos, troca do chão de areia por piso táctil, além da manutenção na iluminação.

A entrega da obra representa uma vitória para os moradores, que utilizaram registros em vídeo e fotos para cobrar uma solução rápida do poder público.

Com a revitalização, o espaço deixa de ser um ponto de preocupação para se tornar, novamente, uma área de convivência segura para as famílias da zona leste.

