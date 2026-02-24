Após a reclamação dos moradores, que criticavam o estado de completo abandono, a prefeitura revitalizou a área de lazer infantil da praça 1º de Maio, no bairro Novo Horizonte, na zona leste de São José dos Campos. A reforma do parque foi concluída no início de fevereiro de 2026.
Do Abandono à Revitalização
A situação era de risco iminente. Em denúncias enviadas a OVALE, mães relatavam o medo de quedas devido aos escorregadores sem proteção e brinquedos de madeira com bases apodrecidas e rachaduras.
O descaso com o parquinho durante as férias escolares era a principal indignação da comunidade.
Comunidade Atendida
A Prefeitura de São José dos Campos realizou as reformas com a recuperação e pintura dos brinquedos, troca do chão de areia por piso táctil, além da manutenção na iluminação.
A entrega da obra representa uma vitória para os moradores, que utilizaram registros em vídeo e fotos para cobrar uma solução rápida do poder público.
Com a revitalização, o espaço deixa de ser um ponto de preocupação para se tornar, novamente, uma área de convivência segura para as famílias da zona leste.