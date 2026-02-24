O Fundo Social de Solidariedade de Potim abriu inscrições para casais que desejam oficializar a união por meio do casamento civil e religioso.
A iniciativa proporcionará uma cerimônia coletiva na Paróquia Bom Jesus, que será celebrada pelo padre José Ferreira.
Os interessados devem comparecer, até o dia 23 de março, à sede do Fundo Social, localizada na rua José Camilo de Abreu, nº 44, em Potim. As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas.