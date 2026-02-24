O Fundo Social de Solidariedade de Potim abriu inscrições para casais que desejam oficializar a união por meio do casamento civil e religioso.

A iniciativa proporcionará uma cerimônia coletiva na Paróquia Bom Jesus, que será celebrada pelo padre José Ferreira.

