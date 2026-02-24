O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Fundação Florestal, anunciou a abertura de processo seletivo para a contratação de 243 brigadistas temporários.

Os profissionais atuarão na linha de frente da prevenção e combate a incêndios florestais em diversas Unidades de Conservação paulistas durante o período de estiagem.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Contratação e remuneração