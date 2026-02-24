24 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OPORTUNIDADE

SP abre vagas para brigadistas; salário de até R$ R$ 4.052,50

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Agência SP
Governo de SP abre seleção para brigadistas
Governo de SP abre seleção para brigadistas

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Fundação Florestal, anunciou a abertura de processo seletivo para a contratação de 243 brigadistas temporários.

Os profissionais atuarão na linha de frente da prevenção e combate a incêndios florestais em diversas Unidades de Conservação paulistas durante o período de estiagem.

Contratação e remuneração

Os contratos terão duração de seis meses (entre abril e novembro), período estratégico da "Operação São Paulo Sem Fogo". As oportunidades estão divididas em duas categorias, ambas com regime de trabalho que pode chegar ao sistema de 12x36.

Além do salário, os contratados receberão auxílio-refeição, auxílio-alimentação, vale-transporte, seguro de vida e, quando aplicável, auxílio-creche.

Para a função de brigadista nível II, o salário é de R$ 2.431,50. Há exigência de CNH categoria B ativa e não há critérios de escolaridade. As atribuições incluem a manutenção de aceiros, monitoramento e apoio logístico.

Já para brigadista nível III, o salário é de R$ 4.052,50 para pessoas com ensino médio ou superior completo e CNH categoria C ativa.O profissional atuará na coordenação de equipes e na condução de caminhões-pipa.

Seleção 

A seleção não contará com prova teórica. Os candidatos passarão por duas etapas práticas:

  • Testes físicos e operacionais: Avaliação da resistência cardiorrespiratória e de habilidade com ferramentas agrícolas.
  • Curso de formação: capacitação de 32 horas-aula com foco em técnicas de combate e manejo do fogo.

Atuação 

As vagas abrangem todo o estado com destaque para o Parque Estadual da Cantareira, o Parque Estadual Campos do Jordão, a Estação Ecológica do Jataí, a Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, o Monumento Natural Pedra do Baú, entre outros.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet até o dia 11 de março.

Clique aqui para se inscrever.

