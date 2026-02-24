24 de fevereiro de 2026
Cão pitbull é abandonado amarrado em portão de abrigo em Jacareí

Divulgação/PMJ
Toddy foi abandonado em Jacareí
Toddy foi abandonado em Jacareí

Um cão da raça Pitbull foi abandonado amarrado junto ao portão do abrigo transitório da Prefeitura de Jacareí no último domingo (22).

Batizado de Toddy, o animal tem cerca de 2 anos de idade e será castrado e vacinado.

Segundo a Diretoria de Proteção Animal, o cão apresenta comportamento dócil e está apto a ser encaminhado para adoção responsável.

A Prefeitura de Jacareí ressalta que o abandono de animais é crime, conforme a Lei Federal 9.605/98. No caso de cães e gatos, a legislação atual (Lei 14.064/2020) prevê penas de dois a cinco anos de reclusão.

