Um cão da raça Pitbull foi abandonado amarrado junto ao portão do abrigo transitório da Prefeitura de Jacareí no último domingo (22).

Batizado de Toddy, o animal tem cerca de 2 anos de idade e será castrado e vacinado.

