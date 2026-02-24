Um cão da raça Pitbull foi abandonado amarrado junto ao portão do abrigo transitório da Prefeitura de Jacareí no último domingo (22).
Batizado de Toddy, o animal tem cerca de 2 anos de idade e será castrado e vacinado.
Segundo a Diretoria de Proteção Animal, o cão apresenta comportamento dócil e está apto a ser encaminhado para adoção responsável.
A Prefeitura de Jacareí ressalta que o abandono de animais é crime, conforme a Lei Federal 9.605/98. No caso de cães e gatos, a legislação atual (Lei 14.064/2020) prevê penas de dois a cinco anos de reclusão.