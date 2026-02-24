O tutor dos dois pitbulls que atacaram e causaram a morte da idosa Marlene Ferreira Leite, de 69 anos, em São José dos Campos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça nesta terça-feira (24).

O tutor dos pitbulls foi preso em flagrante. De acordo com o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), ele passou por audiência de custódia nesta terça-feira (24), quando a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.