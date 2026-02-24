O brutal ataque de dois pitbulls que causou a morte da idosa Marlene Ferreira Leite, de 69 anos, em São José dos Campos, durou cerca de 20 minutos, conforme dissseram testemunhas à polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A idosa foi atacada pelos animais na manhã de segunda-feira (23), na região leste da cidade, e morreu nesta terça-feira (24). O ataque foi tão violento que Marlene teve os dois braços e uma perna amputados, tendo sido internada em estado gravíssimo no Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial, onde morreu.