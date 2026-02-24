O brutal ataque de dois pitbulls que causou a morte da idosa Marlene Ferreira Leite, de 69 anos, em São José dos Campos, durou cerca de 20 minutos, conforme dissseram testemunhas à polícia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A idosa foi atacada pelos animais na manhã de segunda-feira (23), na região leste da cidade, e morreu nesta terça-feira (24). O ataque foi tão violento que Marlene teve os dois braços e uma perna amputados, tendo sido internada em estado gravíssimo no Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial, onde morreu.
Com a morte de Marlene, uma das naturezas registradas inicialmente na Polícia Civil, como lesão corporal gravíssima, tende a ser atualizada no inquérito para homicídio culposo (quando não há intenção de matar), caso a autoridade policial entenda que houve negligência na guarda dos animais e nexo com o resultado morte.
Em entrevista à TV Vanguarda, o tenente da Polícia Militar José Felipe Gonçalves contou que testemunhas relataram que o ataque durou cerca de 20 minutos.
“A senhora pegou a estrada de terra e se deparou com o casal de pitbulls. Não se sabe o real motivo do ataque desses cães à senhora, mas testemunhas falam que o ataque demorou por volta de 20 minutos. Tentaram tirar, jogaram pedras, mas não adiantou nada. Aí acionaram a Polícia Militar e os bombeiros", disse o militar.
Após o óbito, a Prefeitura de São José dos Campos informou, em nota divulgada na imprensa regional, que o tutor foi autuado com base na lei municipal conhecida como “Lei da Focinheira”, e que o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) recolheu os dois cães por segurança.
O tutor dos pitbulls foi preso em flagrante e, após a audiência de custódia, ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo.
Além dos dois pitbulls, outros 13 cães do tutor foram apreendidos e recolhidos ao CCZ (Controle de Zoonoses). Os animais estavam em condições insalubres de criação na casa dele, identificado como Evaldo Ribeiro dos Santos. A defesa dele não foi localizada. O espaço segue aberto.