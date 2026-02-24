24 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CONDUTOR FUGIU

Motocicleta de Mogi das Cruzes é apreendida sem placa em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Moto apreendida em Taubaté
Moto apreendida em Taubaté

Uma equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) apreendeu uma motocicleta registrada em Mogi das Cruzes no bairro Luchiari, em Taubaté.

A ação ocorreu no domingo (22), quando um motociclista foi avistado circulando com o veículo sem placa. Ao perceber a presença da viatura, ele abandonou a moto e fugiu a pé para o interior de um conjunto de prédios.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O veículo, além da ausência de placa de identificação, estava com licenciamento vencido desde 2017 e foi recolhido ao pátio.

O condutor não foi localizado.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários