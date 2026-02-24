Uma equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) apreendeu uma motocicleta registrada em Mogi das Cruzes no bairro Luchiari, em Taubaté.
A ação ocorreu no domingo (22), quando um motociclista foi avistado circulando com o veículo sem placa. Ao perceber a presença da viatura, ele abandonou a moto e fugiu a pé para o interior de um conjunto de prédios.
O veículo, além da ausência de placa de identificação, estava com licenciamento vencido desde 2017 e foi recolhido ao pátio.
O condutor não foi localizado.