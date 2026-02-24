Uma equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) apreendeu uma motocicleta registrada em Mogi das Cruzes no bairro Luchiari, em Taubaté.

A ação ocorreu no domingo (22), quando um motociclista foi avistado circulando com o veículo sem placa. Ao perceber a presença da viatura, ele abandonou a moto e fugiu a pé para o interior de um conjunto de prédios.

