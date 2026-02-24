Uma motocicleta registrada em São Paulo foi localizada na Estrada Municipal Joaquim Mendes Pereira, no bairro Santa Luzia Rural, em Taubaté.
A ocorrência foi registrada na sexta-feira (20), por volta das 21h, quando a equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) foi acionada para averiguar uma denúncia de veículo abandonado.
No local, foi encontrada uma motocicleta vermelha e, durante vistoria técnica, constatou-se adulteração na numeração do chassi e irregularidades na placa de identificação.
Em consulta aos sistemas de segurança, verificou-se que o veículo possuía registro na capital paulista.
Diante dos fatos, a moto foi apreendida e encaminhada à delegacia para providências e investigação. Ninguém foi preso até o momento.