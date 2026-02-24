24 de fevereiro de 2026
Logo Sampi
RECUPERADA

Motocicleta de São Paulo é abandonada em bairro de Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Moto foi recolhida para investigações
Moto foi recolhida para investigações

Uma motocicleta registrada em São Paulo foi localizada na Estrada Municipal Joaquim Mendes Pereira, no bairro Santa Luzia Rural, em Taubaté.

A ocorrência foi registrada na sexta-feira (20), por volta das 21h, quando a equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) foi acionada para averiguar uma denúncia de veículo abandonado.

No local, foi encontrada uma motocicleta vermelha e, durante vistoria técnica, constatou-se adulteração na numeração do chassi e irregularidades na placa de identificação.

Em consulta aos sistemas de segurança, verificou-se que o veículo possuía registro na capital paulista.

Diante dos fatos, a moto foi apreendida e encaminhada à delegacia para providências e investigação. Ninguém foi preso até o momento.

Comentários

