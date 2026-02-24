Um homem foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) por tráfico de drogas no bairro Esplanada Santa Terezinha, em Taubaté.
A ação ocorreu no domingo (22), após suspeitos fugirem pelos telhados de casas, e resultou também na apreensão de centenas de porções de entorpecentes.
Ocorrência
Durante o monitoramento por câmeras, operadores do CGI (Centro de Gestão Integrada) identificaram dois homens em atitude suspeita.
Com a chegada das viaturas, eles tentaram fugir pelos telhados das residências da região. Um deles foi localizado escondido no quintal de um imóvel e detido pelas equipes.
No telhado, os guardas apreenderam dois pacotes que continham:
- 235 porções de cocaína;
- 145 porções de maconha;
- 85 porções de crack;
- R$ 174 em dinheiro;
O homem foi encaminhado à Delegacia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.