OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
TRÁFICO DE DROGAS

Suspeito foge pelo telhado, mas é preso pela GCM em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Entorpecentes apreendidos pela GCM
Entorpecentes apreendidos pela GCM

Um homem foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) por tráfico de drogas no bairro Esplanada Santa Terezinha, em Taubaté.

A ação ocorreu no domingo (22), após suspeitos fugirem pelos telhados de casas, e resultou também na apreensão de centenas de porções de entorpecentes.

Ocorrência

Durante o monitoramento por câmeras, operadores do CGI (Centro de Gestão Integrada) identificaram dois homens em atitude suspeita.

Com a chegada das viaturas, eles tentaram fugir pelos telhados das residências da região. Um deles foi localizado escondido no quintal de um imóvel e detido pelas equipes.

No telhado, os guardas apreenderam dois pacotes que continham:

  • 235 porções de cocaína;
  • 145 porções de maconha;
  • 85 porções de crack;
  • R$ 174 em dinheiro;

O homem foi encaminhado à Delegacia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

