Um homem foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) por tráfico de drogas no bairro Esplanada Santa Terezinha, em Taubaté.

A ação ocorreu no domingo (22), após suspeitos fugirem pelos telhados de casas, e resultou também na apreensão de centenas de porções de entorpecentes.

Ocorrência