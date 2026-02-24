Uma carreta carregada com 30 toneladas de batata congelada tombou na rodovia Carvalho Pinto (SPI 117/060), em Taubaté, na noite de segunda-feira (23).

O acidente ocorreu por volta das 22h30, no km 4, sentido norte, durante um período de chuva. O motorista sofreu ferimentos moderados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Acidente