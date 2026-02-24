24 de fevereiro de 2026
CONGELADOS

Carreta carregada com 30 toneladas de batata tomba em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Artesp
Carreta carregada com batata congelada tombou em Taubaté
Uma carreta carregada com 30 toneladas de batata congelada tombou na rodovia Carvalho Pinto (SPI 117/060), em Taubaté, na noite de segunda-feira (23).

O acidente ocorreu por volta das 22h30, no km 4, sentido norte, durante um período de chuva. O motorista sofreu ferimentos moderados.

Acidente

De acordo com o Centro de Controle Multimodal da Artesp, o condutor de um caminhão Volvo FH 460 perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste de iluminação, uma mureta de concreto e uma defensa metálica antes de tombar sobre a faixa de rolamento.

Impactos no Tráfego

O tombamento causou o derramamento de parte da carga e a interdição total da via por mais de 30 minutos.

A ocorrência foi classificada como de alta criticidade e até as 9h57 desta terça-feira (24), ainda não havia sido totalmente finalizada, totalizando mais de 12 horas de duração entre o acidente, os bloqueios, a limpeza da área e o recolhimento da carga.

A faixa 2 da via, no sentido norte, permanece interditada com desvio pela pista oeste para que os motoristas realizem o retorno no km 124.

Reparos

A concessionária de energia realizou reparos nos postes danificados durante a madrugada.

As equipes de conservação foram acionadas para a limpeza da pista, mas o comissário de avarias da seguradora não autorizou a movimentação da carga.

Os trabalhos de liberação total da via seguem acompanhados pela concessionária Ecopistas.

