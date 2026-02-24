A monja zen-budista Monja Coen realiza a palestra “Mente Próspera: A Vida é Aqui e Agora” no PIT - Parque de Inovação Tecnológica, em São José dos Campos. O evento acontecerá na sexta-feira (27), abordando os conceitos de presença, consciência e gratidão, utilizando ensinamentos do Zen Budismo aplicados de forma prática ao cotidiano contemporâneo.
Proposta
A proposta é buscar o alinhamento de pensamentos, palavras e ações como caminho para uma rotina com mais equilíbrio e leveza.
Segundo a palestrante: “Quando alinhamos pensamentos, palavras e ações com consciência e presença, criamos um fluxo natural de abundância em todas as áreas da vida – emocional, espiritual, profissional e, sim, também financeira”.
Ingressos
A palestra está marcada para as 20h, com a abertura dos portões uma hora antes, às 19h. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla.
O PIT - Parque de Inovação Tecnológica fica na Estrada Doutor Altino Bondesan, nº 500, Eugênio de Melo, São José dos Campos.
A monja
A monja é missionária oficial da tradição Zen Budista Soto Shu do Japão, fundadora da Comunidade Zen Budista Zendo Brasil e referência nacional em autoconhecimento.
O evento faz parte do Alma Talks, iniciativa que realiza palestras com grandes nomes da atualidade no Brasil e no exterior para promover transformações e novas perspectivas de vida.