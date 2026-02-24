A monja zen-budista Monja Coen realiza a palestra “Mente Próspera: A Vida é Aqui e Agora” no PIT - Parque de Inovação Tecnológica, em São José dos Campos. O evento acontecerá na sexta-feira (27), abordando os conceitos de presença, consciência e gratidão, utilizando ensinamentos do Zen Budismo aplicados de forma prática ao cotidiano contemporâneo.

Proposta

A proposta é buscar o alinhamento de pensamentos, palavras e ações como caminho para uma rotina com mais equilíbrio e leveza.