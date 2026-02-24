24 de fevereiro de 2026
Após 38h de interdição, serra da Tamoios é liberada ao tráfego

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Trecho da Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios
Trecho da Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios

A Concessionária Tamoios informou que a Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios foi liberada ao tráfego às 10h50 desta terça-feira (24). A medida ocorre após mais de 38 horas de interdição, em razão de deslizamentos de terra e pedras na estrada.

O trecho estava interditado desde a noite de domingo (22), por volta das 20h45, por conta do alto volume de chuva. Ao todo, a via registrou cinco pontos de deslizamento de terra e pedras.

Durante o período de interdição, houve cinco pontos de deslizamento sem o registro de vítimas e foram realizados 33 comboios.

Com a liberação, a rodovia volta à sua configuração normal, com o trânsito sentido litoral fluindo somente pela Serra Antiga e o trânsito sentido São José dos Campos fluindo somente pela Serra Nova.

