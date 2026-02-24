O Santuário Nacional de Aparecida vai inaugurar, na próxima quinta-feira (26), às 10h, a Usina de Reciclagem São Geraldo, iniciativa de responsabilidade socioambiental voltada à gestão dos resíduos sólidos gerados no complexo de acolhida da Basílica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Instalada na Fazenda São José, a três quilômetros do Santuário, a estrutura se destaca como o primeiro modelo do Vale do Paraíba e a maior unidade de compostagem da região, promovendo a triagem de recicláveis e o reaproveitamento de resíduos orgânicos com foco na preservação ambiental e na sustentabilidade.