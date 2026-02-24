O programa Pontos MIS divulgou o cronograma de exibições gratuitas de filmes brasileiros em Caçapava. As sessões começam na quarta-feira (25) e se encerram na sexta-feira (27) com uma obra diferente por dia.
A iniciativa tem como objetivo difundir a cultura cinematográfica e tornar as produções nacionais acessíveis.
Confira o cronograma:
- 25/02, às 14h: Carnaval Atlântida;
-
26/02, às 10h: Reflexões de um Liquidificador;
-
27/02, às 10h: Saneamento Básico, o Filme;
-
27/02, às 16h: Kasa Branca;
A programação acontece no Espaço Cultural Ruy Barbosa, localizado na rua Marquês de Herval, nº 1, no Centro.