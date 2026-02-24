O programa Pontos MIS divulgou o cronograma de exibições gratuitas de filmes brasileiros em Caçapava. As sessões começam na quarta-feira (25) e se encerram na sexta-feira (27) com uma obra diferente por dia.

A iniciativa tem como objetivo difundir a cultura cinematográfica e tornar as produções nacionais acessíveis.

