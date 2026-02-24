24 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
PONTO MIS

Caçapava recebe sessões gratuitas de cinema nacional

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/ MIC Maksuel Martins
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O programa Pontos MIS divulgou o cronograma de exibições gratuitas de filmes brasileiros em Caçapava. As sessões começam na quarta-feira (25) e se encerram na sexta-feira (27) com uma obra diferente por dia.

A iniciativa tem como objetivo difundir a cultura cinematográfica e tornar as produções nacionais acessíveis.

Confira o cronograma:

  •  25/02, às 14h: Carnaval Atlântida;

  • 26/02, às 10h: Reflexões de um Liquidificador;

  • 27/02, às 10h: Saneamento Básico, o Filme;

27/02, às 16h: Kasa Branca;

A programação acontece no Espaço Cultural Ruy Barbosa, localizado na rua Marquês de Herval, nº 1, no Centro.

