A Defesa Civil do Estado de São Paulo renovou o alerta de chuvas intensas no Vale do Paraíba e no Litoral Norte e informou que a instabilidade deve continuar entre terça-feira (24) e sexta-feira (27), com risco de chuva forte e acumulados expressivos principalmente na faixa litorânea, onde o solo já está encharcado após o fim de semana.
De acordo com a Defesa Civil, a previsão aponta chuva contínua com momentos de chuva forte na faixa leste paulista, que inclui o Vale do Paraíba e o Litoral Norte. O órgão estadual reforça que os acumulados podem ser elevados em vários pontos, com potencial para transtornos como alagamentos, enxurradas e deslizamentos.
Segundo a Defesa Civil, o Litoral Norte está entre as áreas com maior preocupação por causa do volume de chuva previsto e do solo já saturado. Além disso, a combinação de instabilidade e relevo aumenta a chance de ocorrências em encostas e áreas próximas a rios e canais.
Na segunda-feira (23), o painel do Cemaden também indicou Ubatuba como a única cidade do país com risco “muito alto” para deslizamentos e alagamentos, dentro do recorte regional: 6 cidades do Vale e Litoral Norte em risco para deslizamentos e alagamentos, informa Cemaden.
Meteorologia.
A Defesa Civil explica que o cenário ocorre por causa de um sistema meteorológico no oceano, associado à passagem de uma frente fria, que vem transportando muita umidade para a faixa leste do Estado. Na prática, isso mantém a atmosfera “carregada”, favorecendo chuva persistente e picos de intensidade em alguns períodos.
O Estado informou que permanece com Gabinete de Crise mobilizado, com lideranças e instituições reunidas para agilizar atendimento às ocorrências, integração de recursos e monitoramento contínuo. A orientação é para que a população evite situações de risco e siga as recomendações dos órgãos oficiais.
A Defesa Civil reforça o alerta: não se arrisque e não enfrente a força da água. Uma lâmina de 15 cm pode arrastar uma pessoa e 30 cm podem arrastar um veículo. Evite atravessar pontos alagados e não tente “passar rápido” por enxurradas.
Para quem mora em área de risco, o recado é direto: o solo encharcado aumenta a chance de deslizamentos. Ao notar sinais como rachaduras em paredes e no terreno, portas e janelas emperradas, ou árvores e postes inclinados, abandone o imóvel e procure um local seguro.
Emergência: ligue para a Defesa Civil (199) e para o Corpo de Bombeiros (193).
Com chuva forte e solo instável, o risco de queda de barreira e interdições aumenta nas rodovias de serra. Antes de sair, confira a situação das estradas e evite deslocamentos em horários de maior instabilidade.