A Defesa Civil do Estado de São Paulo renovou o alerta de chuvas intensas no Vale do Paraíba e no Litoral Norte e informou que a instabilidade deve continuar entre terça-feira (24) e sexta-feira (27), com risco de chuva forte e acumulados expressivos principalmente na faixa litorânea, onde o solo já está encharcado após o fim de semana.

De acordo com a Defesa Civil, a previsão aponta chuva contínua com momentos de chuva forte na faixa leste paulista, que inclui o Vale do Paraíba e o Litoral Norte. O órgão estadual reforça que os acumulados podem ser elevados em vários pontos, com potencial para transtornos como alagamentos, enxurradas e deslizamentos.