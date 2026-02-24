A GCM (Guarda Civil Municipal) de Caçapava recebeu a primeira viatura 0 km da Romu (Ronda Ostensiva Municipal).
O veículo será usado em rondas ostensivas pelos bairros do município para agilizar o atendimento e ampliar a presença da GCM nas ruas.
A Romu é um grupamento tático especializado que integra as Guardas Civis Municipais em diversas cidades do país.
O investimento da Prefeitura no veículo busca aprimorar a atuação em apoio às ocorrências de maior complexidade e em situações que exigem pronta resposta.