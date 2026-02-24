24 de fevereiro de 2026
0 KM

Guarda Civil de Caçapava recebe a 1ª viatura da Romu

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Viatura da Romu
A GCM (Guarda Civil Municipal) de Caçapava recebeu a primeira viatura 0 km da Romu (Ronda Ostensiva Municipal).

O veículo será usado em rondas ostensivas pelos bairros do município para agilizar o atendimento e ampliar a presença da GCM nas ruas.

A Romu é um grupamento tático especializado que integra as Guardas Civis Municipais em diversas cidades do país.

O investimento da Prefeitura no veículo busca aprimorar a atuação em apoio às ocorrências de maior complexidade e em situações que exigem pronta resposta.

