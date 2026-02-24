A GCM (Guarda Civil Municipal) de Caçapava recebeu a primeira viatura 0 km da Romu (Ronda Ostensiva Municipal).

O veículo será usado em rondas ostensivas pelos bairros do município para agilizar o atendimento e ampliar a presença da GCM nas ruas.

