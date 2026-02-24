Equipes da Concessionária Tamoios e da Defesa Civil de Caraguatatuba finalizaram na manhã desta terça-feira (24) a vistoria no trecho da Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios, que foi liberada em uma faixa para a passagem de veículos.

A serra antiga da Tamoios havis sido interditada em razão das fortes chuvas que atingiram a região. O trânsito estava sendo desviado para a serra nova, em sistema de comboio e operação pare e siga.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, os técnicos avaliaram que é possível seguir com a liberação da serra antiga da Tamoios.