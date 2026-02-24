Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem em São José dos Campos armazenando mais de 5 kg de drogas variadas.

A ação ocorreu na segunda-feira (23), por volta das 19h40, no bairro Jardim São Judas Tadeu e resultou na apreensão de 2.432 porções de entorpecentes.

