Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem em São José dos Campos armazenando mais de 5 kg de drogas variadas.
A ação ocorreu na segunda-feira (23), por volta das 19h40, no bairro Jardim São Judas Tadeu e resultou na apreensão de 2.432 porções de entorpecentes.
Com o suspeito foram apreendidas:
- 1,235 porções de maconha (3,970 kg);
- 864 porções de cocaína (1,205 kg);
- 333 porções de crack (0,130 kg);
- um rádio comunicador Baofeng;
- um aparelho celular;
A ocorrência foi conduzida à Central de Flagrantes de São José dos Campos, onde ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.