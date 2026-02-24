24 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso com mais de 2,4 mil porções de drogas em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Porções de entorpecentes apreendidas pelo 3º Baep
Porções de entorpecentes apreendidas pelo 3º Baep

Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem em São José dos Campos armazenando mais de 5 kg de drogas variadas.

A ação ocorreu na segunda-feira (23), por volta das 19h40, no bairro Jardim São Judas Tadeu e resultou na apreensão de 2.432 porções de entorpecentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com o suspeito foram apreendidas:

  • 1,235 porções de maconha (3,970 kg);
  • 864 porções de cocaína (1,205 kg);
  • 333 porções de crack (0,130 kg);
  • um rádio comunicador Baofeng;
  • um aparelho celular;

A ocorrência foi conduzida à Central de Flagrantes de São José dos Campos, onde ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários