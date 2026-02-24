Policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas em Lorena.

A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (23), durante patrulhamento da operação Impacto Letalidade no bairro Parque das Rodovias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp