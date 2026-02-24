Policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas em Lorena.
A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (23), durante patrulhamento da operação Impacto Letalidade no bairro Parque das Rodovias.
O suspeito foi abordado e após consulta, constatou-se que era procurado por tráfico de drogas, com pena de 5 anos e 2 meses a cumprir em regime fechado.
Ele foi conduzido ao plantão policial de Lorena, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.