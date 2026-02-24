A Sabesp emitiu um pedido de desculpas formal pelos problemas de abastecimento de água que atingem Caraguatatuba.

A manifestação ocorre após posicionamento da Associação de Hotéis e Pousadas do município, que denunciou interrupções crônicas desde o Réveillon e o agravamento do cenário no último sábado (21).

Segundo a companhia, a normalização integral do sistema está prevista para esta terça-feira (24).