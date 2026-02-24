A Sabesp emitiu um pedido de desculpas formal pelos problemas de abastecimento de água que atingem Caraguatatuba.
A manifestação ocorre após posicionamento da Associação de Hotéis e Pousadas do município, que denunciou interrupções crônicas desde o Réveillon e o agravamento do cenário no último sábado (21).
Segundo a companhia, a normalização integral do sistema está prevista para esta terça-feira (24).
Nota
Em nota, a concessionária reconheceu que o cenário atual reflete problemas históricos de infraestrutura, mas ressaltou que fatores climáticos severos e o aumento do consumo agravaram a situação.
Entre o fim de 2025 e o início de 2026, a combinação de altas temperaturas, número recorde de turistas nas férias e fortes chuvas nos mananciais elevou a turbidez da água, o que dificultou o tratamento nas estações de tratamento.
Reclamações
O setor hoteleiro e os comerciantes locais relataram prejuízos significativos e dificuldades no suporte da empresa, afirmando que os pedidos de caminhões-pipa não eram finalizados e que o atendimento automatizado era ineficaz.
De acordo com a associação, a região Norte da cidade foi a mais prejudicada, comprometendo o funcionamento de estabelecimentos turísticos e a rotina dos moradores.
Soluções
Para conter a crise, a Sabesp informou que adotou manobras operacionais emergenciais e reforçou o monitoramento. A companhia destacou que investiu R$ 374 milhões em recursos no Litoral Norte em 2025 e projeta aplicar mais de R$ 2,3 bilhões até 2029 para garantir segurança hídrica.
Por ora, a recomendação aos usuários é manter o uso consciente das reservas das caixas-d’água até que o fluxo seja totalmente restabelecido.