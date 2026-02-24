Risco de moderado a muito alto para deslizamentos e alagamentos é a classificação do painel de alertas do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) que colocou Ubatuba como a única cidade do Brasil em nível “muito alto” nesta terça-feira (24), após o fim de semana de chuva extrema no Litoral Norte.
De acordo com o painel de alertas do Cemaden, o recorte regional inclui:
Ubatuba (Litoral Norte): risco muito alto para deslizamentos de terra e alagamentos;
Ilhabela (Litoral Norte): risco alto para deslizamentos de terra;
Caraguatatuba (Litoral Norte): risco moderado para deslizamentos de terra e alagamentos;
São Sebastião (Litoral Norte): risco moderado para deslizamentos de terra e alagamentos;
São José dos Campos (Vale do Paraíba): risco moderado para alagamentos;
Campos do Jordão (Serra da Mantiqueira): risco moderado para deslizamentos de terra.
O painel é atualizado conforme a evolução das condições do solo e da chuva, e pode mudar ao longo do dia.
Ubatuba segue em estado de alerta desde o último fim de semana, quando vários bairros foram castigados por temporais. A Prefeitura decretou Situação de Emergência por meio do Decreto nº 9023/2026, citando volume excepcional de chuva nos dias 21 e 22 de fevereiro e mencionando ocorrência marítima com naufrágio e vítimas.
Ilhabela aparece com risco alto no painel e registrou deslizamento de terra na tarde de segunda-feira (23), na região do Piúva, segundo comunicado oficial do município. Com o solo encharcado, a orientação é redobrar a atenção em trechos de encosta e vias com histórico de queda de barreira.
Caraguatatuba e São Sebastião permanecem em nível moderado. Caraguatatuba registrou pontos de alagamento e transbordamento em meio ao período de chuva.
Em períodos de solo encharcado, a recomendação é não esperar “piorar” para agir. Se você mora ou está hospedado em áreas próximas de encosta ou em regiões sujeitas a alagamentos, fique atento a: rachaduras no solo, muros e paredes, além de portas e janelas “emperrando” de repente, inclinação de árvores, postes ou cercas, barulhos de estalos e água barrenta descendo do barranco e subida rápida da água em ruas baixas, canais e córregos.
Em emergência, acione o Corpo de Bombeiros (193) e a Defesa Civil (199). Evite atravessar áreas alagadas e não permaneça em encostas durante chuva forte ou após longos períodos de precipitação.
O Governo de São Paulo informou o envio de ajuda humanitária para Ubatuba, incluindo kits de dormitório e itens de higiene, limpeza, cestas básicas e doações para famílias atingidas. A Defesa Civil estadual também mobilizou gabinete de crise para monitorar as chuvas e coordenar ações com órgãos e concessionárias.