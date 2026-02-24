Risco de moderado a muito alto para deslizamentos e alagamentos é a classificação do painel de alertas do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) que colocou Ubatuba como a única cidade do Brasil em nível “muito alto” nesta terça-feira (24), após o fim de semana de chuva extrema no Litoral Norte.

De acordo com o painel de alertas do Cemaden, o recorte regional inclui: