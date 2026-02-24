Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Parque Primavera, em Cachoeira Paulista.

A ação ocorreu na manhã desta segunda-feira (23), após a equipe avistar um Volkswagen Voyage branco envolvido em diversas denúncias sobre a utilização em atividades criminosas e dar voz de parada ao condutor.

