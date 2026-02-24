24 de fevereiro de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

PM prende homem e apreende 'carro do crime' em Cachoeira Paulista

Por Da redação | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/23º BPM-I
290 gramas de drogas apreendidas na ocorrência
290 gramas de drogas apreendidas na ocorrência

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Parque Primavera, em Cachoeira Paulista.

A ação ocorreu na manhã desta segunda-feira (23), após a equipe avistar um Volkswagen Voyage branco envolvido em diversas denúncias sobre a utilização em atividades criminosas e dar voz de parada ao condutor.

Durante a abordagem, os policiais realizaram uma vistoria no interior do veículo e encontraram porções de maconha, cocaína e crack. Em diligências complementares, uma segunda sacola contendo entorpecentes também foi localizada e apreendida.

Ao todo, foram apreendidas 290 porções de drogas, sendo:

  • 250 gramas de cocaína;
  •  25 gramas de maconha;
  • 15 gramas de crack;

Além das drogas, a PM apreendeu o automóvel Voyage e um aparelho celular. O suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.

