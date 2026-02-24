Uma gestante deu à luz durante uma visita de rotina da ESF (Estratégia Saúde da Família) no bairro Cantagalo, em Caraguatatuba.
O nascimento, que ocorreu de forma inesperada na residência da moradora, contou com o auxílio direto da agente comunitária de saúde Maria Aparecida Monteiro de Freitas, que estava cumprindo agenda de visitas na região.
Ocorrência
A agente, que atua na rede municipal há 14 anos, cumpria seu cronograma em residências vizinhas quando foi alertada pelas filhas da gestante sobre a emergência.
Diante da impossibilidade de esperar a chegada de equipes de socorro, a profissional prestou o atendimento imediato no local. Embora o Samu (Serviço de Atendimento Móvel a Urgência) e o Corpo de Bombeiros tenham sido acionados, o nascimento ocorreu antes da chegada das viaturas e sem intercorrências.
Com a chegada do Samu, a mãe e o recém-nascido foram encaminhados ao hospital para avaliação médica.
ESF
O episódio reforça o papel dos agentes comunitários de saúde em regiões periféricas, onde a logística para serviços de urgência pode ser complexa.
Embora a função técnica foque no acompanhamento preventivo e na identificação de riscos, a presença de ESF no Cantagalo foi determinante para o desfecho positivo do caso, garantindo assistência em um território de acesso restrito.