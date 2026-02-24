Uma gestante deu à luz durante uma visita de rotina da ESF (Estratégia Saúde da Família) no bairro Cantagalo, em Caraguatatuba.

O nascimento, que ocorreu de forma inesperada na residência da moradora, contou com o auxílio direto da agente comunitária de saúde Maria Aparecida Monteiro de Freitas, que estava cumprindo agenda de visitas na região.

Ocorrência