A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta terça-feira (24) a Operação Interestadual Fim da Fábula para desarticular uma associação criminosa suspeita de praticar crimes de estelionato por meio digital.

Ao todo, são cumpridos 173 mandados judiciais — 120 de busca e apreensão e 53 de prisão temporária — nos estados de São Paulo e Minas Gerais, além do Distrito Federal.