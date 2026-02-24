24 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

LITORAL NORTE

Hospital regional abre seleção com salários de até R$ 12,4 mil

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Hospital Regional do Litoral Norte Francine Maia França, em Caraguatatuba
Hospital Regional do Litoral Norte Francine Maia França, em Caraguatatuba

O Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, abriu um novo processo seletivo para a formação de cadastro reserva.

A seleção visa 58 cargos, abrangendo áreas assistenciais e administrativas com salários que chegam a R$ 12.411,57.

Vagas e vencimentos

As oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade, com remunerações que variam de R$ 1.807 para funções como agente de higienização e auxiliar de almoxarifado, até R$ 12.411,57 para o cargo de médico do trabalho.

O edital reserva ainda vagas específicas para pessoas com deficiência (PCD).

Entre as funções disponíveis estão enfermeiros de diversas especialidades, técnicos, analistas e cargos de apoio, como maqueiro e motorista.

Clique aqui para a lista completa das vagas e demais informações do edital.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet no portal oficial de carreiras do Instituto Sócrates Guanaes, até sexta-feira (27).

Para participar, os candidatos devem preencher o formulário online e atender aos pré-requisitos específicos de cada função.

Clique aqui para se inscrever.

Seleção

A seleção será composta por avaliações de conhecimentos técnicos e de informática, realizadas em formato online, além de entrevistas por competência programadas para ocorrer a partir de 16 de março.

O resultado final e a lista de aprovados para o cadastro reserva devem ser divulgados a partir de 31 de março de 2026.

