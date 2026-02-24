O Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, abriu um novo processo seletivo para a formação de cadastro reserva.

A seleção visa 58 cargos, abrangendo áreas assistenciais e administrativas com salários que chegam a R$ 12.411,57.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Vagas e vencimentos