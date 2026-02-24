O Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, abriu um novo processo seletivo para a formação de cadastro reserva.
A seleção visa 58 cargos, abrangendo áreas assistenciais e administrativas com salários que chegam a R$ 12.411,57.
Vagas e vencimentos
As oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade, com remunerações que variam de R$ 1.807 para funções como agente de higienização e auxiliar de almoxarifado, até R$ 12.411,57 para o cargo de médico do trabalho.
O edital reserva ainda vagas específicas para pessoas com deficiência (PCD).
Entre as funções disponíveis estão enfermeiros de diversas especialidades, técnicos, analistas e cargos de apoio, como maqueiro e motorista.
Clique aqui para a lista completa das vagas e demais informações do edital.
Inscrições
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet no portal oficial de carreiras do Instituto Sócrates Guanaes, até sexta-feira (27).
Para participar, os candidatos devem preencher o formulário online e atender aos pré-requisitos específicos de cada função.
Clique aqui para se inscrever.
Seleção
A seleção será composta por avaliações de conhecimentos técnicos e de informática, realizadas em formato online, além de entrevistas por competência programadas para ocorrer a partir de 16 de março.
O resultado final e a lista de aprovados para o cadastro reserva devem ser divulgados a partir de 31 de março de 2026.