O mês de fevereiro é marcado pela campanha Fevereiro Roxo, que promove a conscientização da população sobre o lúpus, a fibromialgia e a doença de Alzheimer.

A iniciativa visa especialmente orientar o reconhecimento precoce de sintomas e a importância do acompanhamento médico para essas três condições crônicas que, embora não possuam cura, contam com tratamentos para garantir a qualidade de vida e retardar a progressão dos sintomas.

Em São José dos Campos, uma programação especial conta com exposição e bate-papo sobre o tema.