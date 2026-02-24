O mês de fevereiro é marcado pela campanha Fevereiro Roxo, que promove a conscientização da população sobre o lúpus, a fibromialgia e a doença de Alzheimer.
A iniciativa visa especialmente orientar o reconhecimento precoce de sintomas e a importância do acompanhamento médico para essas três condições crônicas que, embora não possuam cura, contam com tratamentos para garantir a qualidade de vida e retardar a progressão dos sintomas.
Em São José dos Campos, uma programação especial conta com exposição e bate-papo sobre o tema.
Condições crônicas
O lúpus é uma doença inflamatória autoimune em que o sistema imunológico ataca tecidos saudáveis e causa lesões visíveis na pele de todo o corpo. Ocorre predominantemente em mulheres jovens.
A fibromialgia também apresenta maior incidência no público feminino e é caracterizada por dores musculoesqueléticas generalizadas, sono não reparador e alterações de memória.
Já a doença de Alzheimer é uma patologia neurodegenerativa progressiva, sendo a causa mais comum de demência em idosos e resultando no declínio cognitivo irreversível e na perda de autonomia.
Atividades em São José dos Campos
As ações educativas em torno desses temas ocorrem no Shopping Jardim Oriente, onde o público pode conferir uma exposição fotográfica organizada pelo Hospital Pio XII.
A mostra apresenta a trajetória da instituição e permanece disponível para visitação até o dia 22 de março. No local, também são realizadas orientações gratuitas sobre autocuidado e exercícios de mobilidade, conduzidas por estudantes e supervisores de medicina, com foco no manejo físico das dores e do bem-estar.
Está prevista uma roda de conversa na quinta-feira (26), às 19h, no palco da praça de alimentação do centro de compras.
O debate terá a mediação da jornalista Michelle Sampaio e participação da reumatologista Dra. Laura Beatriz Vieira Fernandes, que esclarecerá dúvidas sobre diagnósticos e terapias. O encontro será aberto gratuitamente aos visitantes do shopping e terá transmissão ao vivo nas redes sociais.
O shopping fica na rua Andorra, nº 500, no bairro Jardim América, em São José dos Campos