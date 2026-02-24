A Prefeitura de São José dos Campos concluiu, nesta segunda-feira (23), a manutenção da galeria de águas pluviais na rua Francisco João Leme, na Vila Sinhá, região norte da cidade. A intervenção resolveu uma pendência apontada pelos moradores, que reclamavam de uma infestação de escorpiões no local.
O OVALE noticiou pedidos de ajuda da comunidade em novembro de 2025 e no início de 2026.
Ações
A administração municipal já havia realizado o hidrojateamento na extensão da rede, mas a tampa principal do bueiro, identificada pela comunidade como o foco dos animais, não havia sido aberta por estar concretada.
O problema na Vila Sinhá persistia desde 2023, com relatos de moradores sobre sustos e acidentes graves. Diante da demora por uma solução definitiva, a vizinhança chegou a utilizar manta térmica e concreto por conta própria para selar os buracos da galeria.
Equipes da prefeitura retornaram ao endereço, removeram a obstrução da tampa e realizaram a limpeza interna da estrutura.
Esperança
Com a conclusão do serviço técnico, espera-se a resolução da infestação nos próximos dias.
A população segue vigilante, acompanhando se as medidas de limpeza e hidrojateamento serão suficientes para conter o aparecimento dos escorpiões nas residências.