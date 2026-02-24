A Prefeitura de São José dos Campos concluiu, nesta segunda-feira (23), a manutenção da galeria de águas pluviais na rua Francisco João Leme, na Vila Sinhá, região norte da cidade. A intervenção resolveu uma pendência apontada pelos moradores, que reclamavam de uma infestação de escorpiões no local.

O OVALE noticiou pedidos de ajuda da comunidade em novembro de 2025 e no início de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ações