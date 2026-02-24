Um homem, apontado como usuário de drogas, foi preso em Jacareí por violência doméstica contra a irmã.
A ocorrência foi registrada na segunda-feira (23), após acionamento da Polícia Militar pela própria vítima.
No local, a equipe encontrou a mulher que relatou ter sido agredida e ameaçada de morte pelo seu irmão.
Diante dos fatos, o agressor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Mulher, à disposição da Justiça.