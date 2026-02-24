24 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher denuncia ameaça de morte e irmão é preso em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem, apontado como usuário de drogas, foi preso em Jacareí por violência doméstica contra a irmã.

A ocorrência foi registrada na segunda-feira (23), após acionamento da Polícia Militar pela própria vítima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No local, a equipe encontrou a mulher que relatou ter sido agredida e ameaçada de morte pelo seu irmão.

Diante dos fatos, o agressor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Mulher, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários