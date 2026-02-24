Policiais militares do 1º BPM-I (Baalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam dois homens por tráfico de drogas no bairro Alto da Ponte, em São José dos Campos.

A abordagem ocorreu no domingo (22), por volta das 00h48, na rua José Pereira Filho, após a equipe da Força Tática notar uma movimentação suspeita, motivada pelo alerta de um olheiro sobre a aproximação da viatura.

