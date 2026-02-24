24 de fevereiro de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

Dois são presos e 244 porções de droga são apreendidas em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
244 porções de maconha foram apreendidas
Policiais militares do 1º BPM-I (Baalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam dois homens por tráfico de drogas no bairro Alto da Ponte, em São José dos Campos.

A abordagem ocorreu no domingo (22), por volta das 00h48, na rua José Pereira Filho, após a equipe da Força Tática notar uma movimentação suspeita, motivada pelo alerta de um olheiro sobre a aproximação da viatura.

Durante a tentativa de abordagem, um dos envolvidos correu para o interior de uma residência próxima, enquanto o segundo suspeito permaneceu na via e foi detido imediatamente. Os policiais acompanharam o homem que fugiu e o localizaram dentro do imóvel.

Atrás da porta da sala, a equipe encontrou uma sacola plástica com 244 porções de maconha. A proprietária da casa afirmou aos policiais que o homem invadiu o local para se esconder e confirmou que o entorpecente encontrado pertencia a ele.

Ao ser questionado, um dos detidos confessou que trabalhava como olheiro para o tráfico local e era pago para avisar sobre a presença de viaturas na região.

Os dois homens foram conduzidos à delegacia, onde a ocorrência foi registrada. As drogas foram apreendidas e os suspeitos permaneceram presos à disposição da Justiça.

