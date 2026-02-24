O jovem Lucas Thainã Miranda Silva, de 18 anos, que estava desaparecido desde a noite da última sexta-feira (20), foi localizado nesta segunda-feira (23).

O morador do bairro Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos, havia sido visto pela última vez ao sair de casa informando que viajaria para São Paulo, em um veículo vermelho, na companhia de um amigo.

