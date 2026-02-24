O jovem Lucas Thainã Miranda Silva, de 18 anos, que estava desaparecido desde a noite da última sexta-feira (20), foi localizado nesta segunda-feira (23).
O morador do bairro Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos, havia sido visto pela última vez ao sair de casa informando que viajaria para São Paulo, em um veículo vermelho, na companhia de um amigo.
A família confirmou que Lucas já está com os parentes, mas optou por não fornecer detalhes sobre as circunstâncias do desaparecimento ou o local onde ele foi encontrado após o período em que esteve sem comunicação.
O caso gerou mobilização nas redes sociais após o jovem sair de casa sem o aparelho celular, o que dificultou as tentativas de contato. Com a localização de Lucas, as buscas foram formalmente encerradas pelos familiares.