A serra antiga da Rodovia dos Tamoios permanece temporariamente interditada e, segundo a Concessionária Tamoios, não há possibilidade de liberação após o alto volume de chuva registrado na região.
Em comunicado divulgado no final da tarde de segunda-feira (23), a Concessionária Tamoios informou que a serra antiga permanece temporariamente interditada por segurança, devido ao alto volume de chuvas.
A medida, segundo a empresa, é adotada para garantir a integridade dos usuários, já que o trecho é o mais sensível à queda de barreira, deslizamentos e rolamento de pedras em condições de solo encharcado.
As equipes farão nova vistoria na manhã desta terça-feira (24). A liberação, se ocorrer, dependerá da quantidade de chuva registrada durante a noite.
A orientação é seguir as recomendações repassadas na pista e evitar deslocamentos desnecessários até nova atualização oficial.
Segundo a concessionária, houve cinco pontos de deslizamento de terra e pedras na serra antiga entre a noite de domingo (22) e a madrugada de segunda (23). A informação reforça o motivo do bloqueio preventivo: mesmo com a pista fechada, o terreno instável continua cedendo em diferentes pontos.
Com a serra antiga fechada, o trânsito segue pela serra nova em Operação Comboio com Pare & Siga. De acordo com a atualização, até a segunda-feira (23), já foram realizados 18 comboios, permitindo o fluxo alternado de veículos entre o Litoral Norte e o Vale do Paraíba.
No fim da tarde de segunda (23), a rodovia registrava 6,8 km de congestionamento no sentido litoral e 3 km no sentido São José dos Campos. A concessionária reforça que a lentidão é compatível com o próprio funcionamento do comboio, que libera o tráfego em “janelas” alternadas por sentido, para reduzir riscos na serra em condição de chuva.
A serra antiga concentra trechos mais suscetíveis a escorregamentos por conta de encostas, taludes e características geológicas. Em situações de chuva forte, a concessionária aplica protocolos de segurança e mantém o trecho bloqueado até que a engenharia conclua que há condições de reabertura.