A serra antiga da Rodovia dos Tamoios permanece temporariamente interditada e, segundo a Concessionária Tamoios, não há possibilidade de liberação após o alto volume de chuva registrado na região.

Em comunicado divulgado no final da tarde de segunda-feira (23), a Concessionária Tamoios informou que a serra antiga permanece temporariamente interditada por segurança, devido ao alto volume de chuvas.