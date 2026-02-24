As fortes chuvas que atingem a região desde a semana passada não dão trégua e voltaram a causar estragos nessa segunda-feira (23). Desta vez, segundo a Defesa Civil, o município de Ilhabela foi um dos mais atingidos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Chuvas intensas ocasionaram deslizamento de terra (queda de barreira) danificando postes de energia elétrica em Ilhabela.
Com isso, houve interrupção do fornecimento de energia elétrica para 171 moradias na cidade. Equipes da concessionária de energia aturaram para restabelecer o fornecimento. Não há registro de feridos, desalojados ou desabrigados.
No domingo (22), chuvas intensas com vendaval ocasionaram extravasamento de rios, afetaram a rede elétrica e provocaram deslizamento de terra em Natividade da Serra, resultando em uma moradia destruída e um morador em óbito.
O corpo de Sérgio Luiz Cordeiro, de 67 anos, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil na segunda-feira (23). Ele estava desaparecido desde domingo, após a casa dele ter sido destruída por um deslizamento de terra. Sérgio estava soterrado.
De acordo com a Defesa Civil do Estado, não há registro de desalojados ou desabrigados na cidade. Houve entrega de material de ajuda humanitária.
No sábado (21), a chuva atingiu fortemente a cidade de Ubatuba, além de vendaval, que provocaram deslizamento de terra, quedas de árvores, transbordamento de córregos, enxurradas e resultaram em 400 moradias afetadas, quatro escolas danificadas, 60 pessoas desabrigadas e 60 desalojadas. Não houve vítima ferida. Também ocorreu entrega de material de ajuda humanitária.
Precipitação.
As cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte estão entre as que mais registraram chuva nas últimas 24 horas no estado de São Paulo, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (23), com base em medições do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e do Cemaden.
O maior acumulado foi contabilizado em Ubatuba, no bairro Ipiranguinha, com 143 milímetros. No Litoral Norte, também se destacam Ilhabela, com 87 milímetros na Barra Velha, Caraguatatuba, com 75 milímetros no Jaraguá, e São Sebastião, com 67 milímetros no bairro Portão Grande.
Os volumes elevados reforçam o alerta para riscos como alagamentos, deslizamentos de terra e desabamentos, principalmente em áreas de encosta e regiões já impactadas por semanas consecutivas de chuva.
Os temporais que têm atingido a região deixaram um rastro de destruição e cinco mortes desde dezembro do ano passado, segundo a Defesa Civil do Estado.
A primeira foi de um homem em Campos do Jordão, em 10 de dezembro de 2025. Depois dois homens morreram em Ilhabela, em 16 de dezembro -- um deles foi vítima de uma queda de muro, e o outro de uma enxurrada.
Uma mulher morreu em Taubaté, em 14 de janeiro deste ano, após queda de árvore sobre o veículo. O idoso Sérgio, de Natividade, é a última morte por chuva registrada na região.