As fortes chuvas que atingem a região desde a semana passada não dão trégua e voltaram a causar estragos nessa segunda-feira (23). Desta vez, segundo a Defesa Civil, o município de Ilhabela foi um dos mais atingidos.

Chuvas intensas ocasionaram deslizamento de terra (queda de barreira) danificando postes de energia elétrica em Ilhabela.