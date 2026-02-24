24 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
FLAGRANTE

Ubatuba: homem é preso com drogas na cintura em ponto de tráfico

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensão na estrada Monte Valério, em Ubatuba
Apreensão na estrada Monte Valério, em Ubatuba

Um homem foi preso em flagrante com drogas escondidas na região da cintura, durante patrulhamento da Polícia Militar na região da estrada Monte Valério, em Ubatuba.

O local já é um ponto conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes.

A ocorrência foi registrada na segunda-feira (23). A equipe visualizou o suspeito tentando ocultar um volume na região da cintura e, durante a abordagem, constatou que se tratava de 24 porções de maconha (39,96 gramas).

Ele admitiu que pretendia abastecer o ponto de venda e confirmou o envolvimento na prática de tráfico de drogas.

Além da maconha, com ele foi apreendido R$ 63 em dinheiro.

O homem foi conduzido ao plantão policial, sendo necessário o uso de algemas por conta do risco de fuga. Ele permanece preso, à disposição da Justiça.

