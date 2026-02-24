Um homem foi preso em flagrante com drogas escondidas na região da cintura, durante patrulhamento da Polícia Militar na região da estrada Monte Valério, em Ubatuba.
O local já é um ponto conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência foi registrada na segunda-feira (23). A equipe visualizou o suspeito tentando ocultar um volume na região da cintura e, durante a abordagem, constatou que se tratava de 24 porções de maconha (39,96 gramas).
Ele admitiu que pretendia abastecer o ponto de venda e confirmou o envolvimento na prática de tráfico de drogas.
Além da maconha, com ele foi apreendido R$ 63 em dinheiro.
O homem foi conduzido ao plantão policial, sendo necessário o uso de algemas por conta do risco de fuga. Ele permanece preso, à disposição da Justiça.