Um homem foi preso em flagrante com drogas escondidas na região da cintura, durante patrulhamento da Polícia Militar na região da estrada Monte Valério, em Ubatuba.

O local já é um ponto conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes.

