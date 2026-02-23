A falta de água voltou a afetar moradores de Caraguatatuba e tem gerado forte reação do setor hoteleiro do município. Empresários denunciaram, nesta segunda-feira (23), sucessivas interrupções no abastecimento que, segundo eles, vêm ocorrendo desde o fim de dezembro de 2025.

A reclamação é encabeçada pela Associação de Hotéis e Pousadas de Caraguatatuba, que afirma que a população e os estabelecimentos turísticos ficaram dias consecutivos sem fornecimento regular. De acordo com a entidade, o primeiro episódio ocorreu a partir de 31 de dezembro e voltou a se repetir ao longo de janeiro. A situação teria se agravado novamente desde 21 de fevereiro, com registros de novos períodos prolongados de desabastecimento.