A falta de água voltou a afetar moradores de Caraguatatuba e tem gerado forte reação do setor hoteleiro do município. Empresários denunciaram, nesta segunda-feira (23), sucessivas interrupções no abastecimento que, segundo eles, vêm ocorrendo desde o fim de dezembro de 2025.
A reclamação é encabeçada pela Associação de Hotéis e Pousadas de Caraguatatuba, que afirma que a população e os estabelecimentos turísticos ficaram dias consecutivos sem fornecimento regular. De acordo com a entidade, o primeiro episódio ocorreu a partir de 31 de dezembro e voltou a se repetir ao longo de janeiro. A situação teria se agravado novamente desde 21 de fevereiro, com registros de novos períodos prolongados de desabastecimento.
Segundo os empresários, além da ausência de água nas torneiras, há dificuldade para obter suporte da concessionária responsável pelo serviço. A associação relata que pedidos de caminhões-pipa não são finalizados pelo sistema e que os canais telefônicos e digitais direcionam os usuários a atendimentos automatizados, sem solução prática. A alternativa emergencial anunciada, com instalação de containers para abastecimento, também é considerada insuficiente diante da demanda.
O impacto, segundo o setor, vai além dos prejuízos comerciais. Moradores enfrentam dificuldades para atividades básicas do dia a dia, enquanto hotéis e pousadas relatam impossibilidade de funcionamento pleno, comprometendo reservas e a experiência de turistas. A região Norte da cidade teria sido a mais atingida, embora reflexos tenham sido sentidos em diferentes bairros.
A associação afirma que a recorrência do problema é preocupante e incompatível com investimentos anunciados para modernização do sistema. Para o setor turístico, o fornecimento contínuo de água é essencial tanto para a população quanto para a principal atividade econômica da cidade.
Em documento encaminhado à concessionária, ao Governo do Estado e à Arsesp, os empresários pedem o reconhecimento da falha, a regularização imediata do abastecimento e a implementação de um plano de contingência que evite novas interrupções. Também solicitam posicionamento formal das autoridades e medidas que garantam segurança hídrica aos moradores e ao setor produtivo.
Procurada na noite desta segunda-feira (23), a Sabesp não se manifestou até o fechamento desta reportagem.
Mais cedo, em nota enviada ao site Radar Litoral a empresa afirmou que "para garantir que a água distribuída atenda 100% aos padrões de qualidade e segurança exigidos pela legislação sanitária, foi necessário reduzir ou interromper temporariamente a produção nas Estações de Tratamento (ETAs) para ajustes técnicos. Com a melhora das condições climáticas e a estabilização dos rios, a produção de água está sendo retomada de forma técnica e segura ao longo do dia de hoje (23). A previsão é que o abastecimento seja normalizado de forma integral e gradual a partir da noite desta segunda-feira".
A Companhia pediu desculpas pelos transtornos, recomenda o uso consciente das reservas nas caixas-d’água.