As cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte estão entre as que mais registraram chuva nas últimas 24 horas no Estado de São Paulo, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (23), com base em medições do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e do Cemaden.

O maior acumulado foi contabilizado em Ubatuba, no bairro Ipiranguinha, com 143 milímetros. No Litoral Norte, também se destacam Ilhabela, com 87 milímetros na Barra Velha, Caraguatatuba, com 75 milímetros no Jaraguá, e São Sebastião, com 67 milímetros no bairro Portão Grande.