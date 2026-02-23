As cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte estão entre as que mais registraram chuva nas últimas 24 horas no Estado de São Paulo, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (23), com base em medições do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e do Cemaden.
O maior acumulado foi contabilizado em Ubatuba, no bairro Ipiranguinha, com 143 milímetros. No Litoral Norte, também se destacam Ilhabela, com 87 milímetros na Barra Velha, Caraguatatuba, com 75 milímetros no Jaraguá, e São Sebastião, com 67 milímetros no bairro Portão Grande.
No Vale do Paraíba, os volumes também chamam atenção. Canas registrou 32 milímetros, Areias 30 milímetros, Santo Antônio do Pinhal 26 milímetros, Lorena e Natividade da Serra 24 milímetros cada, Caçapava 21 milímetros, São Luís do Paraitinga 20 milímetros, São José dos Campos 19 milímetros no Rio Comprido e Paraibuna também 19 milímetros.
Além dessas regiões, municípios como Bertioga, com 111 milímetros, Guarujá, com 93 milímetros, Itanhaém, com 84 milímetros, Santos, com 83 milímetros, e Praia Grande, com 82 milímetros, figuram entre os maiores acumulados do estado.
Os volumes elevados reforçam o alerta para riscos como alagamentos, deslizamentos de terra e desabamentos, principalmente em áreas de encosta e regiões já impactadas por semanas consecutivas de chuva.
Mortes.
A Defesa Civil do Estado confirmou que a Operação SP Sempre Alerta – Chuvas 2025/2026 já contabiliza 19 mortes desde o início do período chuvoso, em dezembro.
O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão entre as regiões com vítimas fatais, o que intensifica o cenário de atenção.
No Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira, três mortes foram confirmadas:
* Em 10 de dezembro, em Campos do Jordão, um homem morreu após um deslizamento de terra.
* Em 14 de janeiro, em Taubaté, uma mulher perdeu a vida depois que uma árvore caiu sobre o veículo em que estava.
* Em 23 de fevereiro, em Natividade da Serra, um homem morreu após o desabamento da própria residência, atingida pelas chuvas.
As ocorrências evidenciam o risco em áreas serranas, onde o solo encharcado e o relevo acidentado favorecem deslizamentos.
No Litoral Norte, Ilhabela registrou duas mortes no dia 16 de dezembro de 2025. Um homem morreu após a queda de um muro e outro foi arrastado por uma enxurrada.
A região segue sob monitoramento permanente da Defesa Civil, especialmente em comunidades localizadas em morros e áreas consideradas vulneráveis.