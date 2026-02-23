Uma confusão generalizada foi registrada na madrugada deste domingo (28) em uma unidade da rede McDonald's. Vídeos encaminhados à redação mostram cenas de tumulto envolvendo clientes, motoboys e funcionários do estabelecimento.

O caso aconteceu no Jardim Satélite, na Zona Sul de São José dos Campos. Nas imagens, é possível ver troca de empurrões, gritos e correria dentro e na área externa do restaurante.