Uma confusão generalizada foi registrada na madrugada deste domingo (28) em uma unidade da rede McDonald's. Vídeos encaminhados à redação mostram cenas de tumulto envolvendo clientes, motoboys e funcionários do estabelecimento.
O caso aconteceu no Jardim Satélite, na Zona Sul de São José dos Campos. Nas imagens, é possível ver troca de empurrões, gritos e correria dentro e na área externa do restaurante.
De acordo com as informações recebidas, a Polícia Militar do Estado de São Paulo foi acionada para atender a ocorrência. Ainda segundo relatos, durante a intervenção, policiais teriam sido desacatados em meio à confusão.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre detidos, feridos ou sobre as circunstâncias que teriam motivado o início da briga. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.
A movimentação intensa chamou a atenção de moradores e vizinhos, já que o restaurante está situado em uma área predominantemente residencial da cidade. A ocorrência gerou preocupação entre quem vive nas proximidades.
Com informações do portal Pelo Bem de São José